"To je politički proces": Oglasio se SPS o "slučaju" Dodik: Narod je jedini suveren i izvor svake vlasti u Republici Srpskoj

Sudski proces protiv predsednika Republike Srpske Milorada Dodika je politički motivisan, konstruisan i usmeren protiv legitimiteta i integriteta institucija Srpske, istaknuto je na sednici Predsedništva Socijalističke partije Srpske (SPS) Republike Srpske održanoj u Banjaluci u proširenom sastavu.

Na sednici su usvojeni zaključci kojima se izražava snažna podrška institucijama Republike Srpske, ističe zalaganje za očuvanje ustavnog poretka, mira i stabilnosti, kao i podrška inicijativi da se građani na referendumu izjasne o trenutnoj ustavno-političkoj situaciji, prenela je RTRS. Socijalistička partija Srpske podseća da predsednik ne može da snosi odgovornost za postupke činjene u skladu sa Ustavom Republike Srpske. SPS poziva sve političke aktere u Srpskoj