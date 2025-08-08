"To je politički proces": Oglasio se SPS o "slučaju" Dodik: Narod je jedini suveren i izvor svake vlasti u Republici Srpskoj

Blic pre 1 sat
"To je politički proces": Oglasio se SPS o "slučaju" Dodik: Narod je jedini suveren i izvor svake vlasti u Republici Srpskoj

Sudski proces protiv predsednika Republike Srpske Milorada Dodika je politički motivisan, konstruisan i usmeren protiv legitimiteta i integriteta institucija Srpske, istaknuto je na sednici Predsedništva Socijalističke partije Srpske (SPS) Republike Srpske održanoj u Banjaluci u proširenom sastavu.

Na sednici su usvojeni zaključci kojima se izražava snažna podrška institucijama Republike Srpske, ističe zalaganje za očuvanje ustavnog poretka, mira i stabilnosti, kao i podrška inicijativi da se građani na referendumu izjasne o trenutnoj ustavno-političkoj situaciji, prenela je RTRS. Socijalistička partija Srpske podseća da predsednik ne može da snosi odgovornost za postupke činjene u skladu sa Ustavom Republike Srpske. SPS poziva sve političke aktere u Srpskoj
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"To je politički proces": Oglasio se SPS o "slučaju" Dodik: Narod je jedini suveren i izvor svake vlasti u Republici Srpskoj

"To je politički proces": Oglasio se SPS o "slučaju" Dodik: Narod je jedini suveren i izvor svake vlasti u Republici Srpskoj

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SPSRepublika SrpskaBanjalukaReferendumMilorad Dodik

Balkan, najnovije vesti »

"To je politički proces": Oglasio se SPS o "slučaju" Dodik: Narod je jedini suveren i izvor svake vlasti u Republici Srpskoj

"To je politički proces": Oglasio se SPS o "slučaju" Dodik: Narod je jedini suveren i izvor svake vlasti u Republici Srpskoj

Blic pre 1 sat
"To je politički proces": Oglasio se SPS o "slučaju" Dodik: Narod je jedini suveren i izvor svake vlasti u Republici Srpskoj

"To je politički proces": Oglasio se SPS o "slučaju" Dodik: Narod je jedini suveren i izvor svake vlasti u Republici Srpskoj

Blic pre 1 sat
Poljanski o presudi Dodiku: Šmit je uzrok krize u BiH

Poljanski o presudi Dodiku: Šmit je uzrok krize u BiH

Večernje novosti pre 2 sata
Privedena Nataša Miljanović-Zubac: Novinarka prevezena na saslušanje u Sarajevo (video)

Privedena Nataša Miljanović-Zubac: Novinarka prevezena na saslušanje u Sarajevo (video)

Večernje novosti pre 1 sat
I bolesne proglašavaju radno sposobnim: Zdravstveni kartoni ostaju tajna pri izdavanju lekarskih uverenja, hoće li se menjati…

I bolesne proglašavaju radno sposobnim: Zdravstveni kartoni ostaju tajna pri izdavanju lekarskih uverenja, hoće li se menjati propisi

Blic pre 5 sati