"Tri nova klijenta i svi se razvode": Sve što se guralo pod tepih, na godišnjem odmoru ispliva, a netrpeljivost kulminira

Dok se broj novih brakova u Srbiji smanjuje, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, broj razvedenih bračnih zajednica je prošle godine povećan za 4,3 odsto, na 10.611. Pri razvodu su supružnici stariji od 40 godina, u proseku muškarci imaju 45,5 godina, a žene 41,9 godinu, a sada već “tradicionalno”, brakorazvodne parnice se pokreću najčešće krajem leta i u jesenjem periodu, jer kako poručuju stručnjaci, često se dešava da “ljubav na staklenim nogama puca na godišnjem odmoru”.

Nije retkost da se brakovi prekidaju i posle višedecenijskog zajedničkog suživota, zbog čega se nazivaju i “sedi razvodi”, ali je najviše razvoda u zrelim godinama, a razlozi su brojni, od preljube, mada ona više nije na prvom mestu, zatim raspodele imovine, finansija, nedostatka komunikacije i drugo. Godinama su avgust, septembar i oktobar, meseci nakon letnjeg odmora, presudni za pokretanje razvoda i to je čest slučaj u našoj zemlji. - Dešava se da su mi u