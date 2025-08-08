U potragu za Srbinom uključene specijalne jedinice: Opsadno stanje u Severnoj Mitrovici nakon bega iz zatvora: U toku obaveštavanje srpskih vlasti

Kosovska policija intenzivno traga za zatvorenikom Đ.R. koji je danas, 7. avgusta oko 15:45 časova, pobegao iz Pritvorskog centra u Severnoj Mitrovici. Potraga je u toku, a građani su pozvani da ukoliko primete ovu osobu, odmah pozovu broj 192 ili se obrate najbližoj policijskoj stanici. Istovremeno, preduzima se i procedura za obaveštavanje srpskih vlasti.

Policija je odmah po prijavi bekstva preduzela opsežne mere – postavljeni su statički kontrolni punktovi širom severa Kosova, a u potragu su uključene i specijalizovane jedinice, uključujući policijsku jedinicu sa psima (K9). Teren oko pritvorske ustanove fizički se pretražuje. - Građane molimo za razumevanje tokom trajanja potrage - saopšteno je iz policije, uz napomenu da se podaci o osobi i krivičnom delu za koje je osuđena nalaze u javno dostupnom dokumentu.
