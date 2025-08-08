"Volim te": Milica Mitrović pokazala majku: Evo kako izgleda Dušanka - nedavno je napunila 85 godina

Blic pre 2 sata
"Volim te": Milica Mitrović pokazala majku: Evo kako izgleda Dušanka - nedavno je napunila 85 godina

Supruga vlasnika televizije "Pink" Željka Mitrovića, Milica, danas je na svom profilu na Instagramu pokazala majku.

Naime, Milica je svoju majku uslikala u veoma dobrom raspoloženju. Dušanka je u majici na pruge i bermudama bila nasmejana, a Milica Mitrović je majci uputila najlepše reči. "Volim te mama" - napisala je Milica u svojoj objavi. Podsetimo, Milica Mitrović je nedavno priredila predivno iznenađenje svojoj majci, Dušanki Pašić, a povod je bio njen 85. rođendan. Milica Mitrović je mami u krevet donela tortu sa vatrometom, što je slavljenicu oduševilo. Torta je bila sa
