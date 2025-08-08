Antivladini protesti u Izraelu: Policija iskoristila vodene topove protiv demonstranata koji traže sporazum o kraju rata

Danas pre 27 minuta  |  FoNet
Antivladini protesti u Izraelu: Policija iskoristila vodene topove protiv demonstranata koji traže sporazum o kraju rata

Izraelska policija upotrebila je večeras vodene topove da bi rasterala hiljade učesnika antivladinih protesta, a najmanje pet demonstranata je uhapšeno, javlja Tamjs of Izrael.

Demonstranti zahtevaju od vlade da postigne sveobuhvatni sporazum o okončanju rata i oslobađanju svih talaca u Gazi, dok kabinet u Jerusalimu razmatra planove za potpunu okupaciju Gaze. Mnoštvo antivladinih demonstranata blokira raskrsnicu ulica Šaul HaMeleh i Vajcman u Tel Avivu, dok se širom zemlje nastavljaju skupovi u vreme sastanka kabineta za bezbednost u Jerusalimu. Prema izveštajima izraelskih medija, policija je upotrebila vodene topove protiv mase, a
