Antivladini protesti u Izraelu: Policija iskoristila vodene topove protiv demonstranata koji traže sporazum o kraju rata
Danas pre 27 minuta | FoNet
Izraelska policija upotrebila je večeras vodene topove da bi rasterala hiljade učesnika antivladinih protesta, a najmanje pet demonstranata je uhapšeno, javlja Tamjs of Izrael.
Demonstranti zahtevaju od vlade da postigne sveobuhvatni sporazum o okončanju rata i oslobađanju svih talaca u Gazi, dok kabinet u Jerusalimu razmatra planove za potpunu okupaciju Gaze. Mnoštvo antivladinih demonstranata blokira raskrsnicu ulica Šaul HaMeleh i Vajcman u Tel Avivu, dok se širom zemlje nastavljaju skupovi u vreme sastanka kabineta za bezbednost u Jerusalimu. Prema izveštajima izraelskih medija, policija je upotrebila vodene topove protiv mase, a