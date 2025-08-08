Osvojio milion funti: Misteriozni dobitnik lutrije iz februara još nije podigao novac

Misteriozni dobitnik lutrije ima još samo sedam dana da preuzme svoju nagradu od milion funti, prenose britanski mediji.

Dobitni listić kupljen je u februaru u Liverpulu za izvlačenje EuroMillionsa za Valentinovo. Rok od 180 dana za preuzimanje nagrade ističe u sredu, 13. avgusta, prenosi N1.ba. Allwyn, operater Nacionalne lutrije, predložio je igračima da provere džepove svojih kaputa za listić i osiguraju da preuzmu nagradu. Preostala su još tri tiketa ukupne vjednosti 4,7 miliona funti koje treba preuzeti. Prva od njih – vredan 106.738,50 funti – mora se zatražiti danas. Tiket je