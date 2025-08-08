Osvojio milion funti: Misteriozni dobitnik lutrije iz februara još nije podigao novac

Danas pre 28 minuta  |  N1 Sarajevo
Osvojio milion funti: Misteriozni dobitnik lutrije iz februara još nije podigao novac

Misteriozni dobitnik lutrije ima još samo sedam dana da preuzme svoju nagradu od milion funti, prenose britanski mediji.

Dobitni listić kupljen je u februaru u Liverpulu za izvlačenje EuroMillionsa za Valentinovo. Rok od 180 dana za preuzimanje nagrade ističe u sredu, 13. avgusta, prenosi N1.ba. Allwyn, operater Nacionalne lutrije, predložio je igračima da provere džepove svojih kaputa za listić i osiguraju da preuzmu nagradu. Preostala su još tri tiketa ukupne vjednosti 4,7 miliona funti koje treba preuzeti. Prva od njih – vredan 106.738,50 funti – mora se zatražiti danas. Tiket je
Otvori na danas.rs

Liverpul »

Gotovo: Junajted zakomplikovao život Liverpulu

Gotovo: Junajted zakomplikovao život Liverpulu

B92 pre 6 sati
Nunjes iz Liverpula odlazi u Al Hilal

Nunjes iz Liverpula odlazi u Al Hilal

Politika pre 5 sati
Nunjes prelazi iz Liverpula u Al Hilal za 53 miliona evra

Nunjes prelazi iz Liverpula u Al Hilal za 53 miliona evra

Sportski žurnal pre 4 sati
Zvezda liverpula izbacuje Mitrovića iz tima?! Saudijci se ozbiljno otvorili za bombastičan transfer! Ovo za Srbina može da…

Zvezda liverpula izbacuje Mitrovića iz tima?! Saudijci se ozbiljno otvorili za bombastičan transfer! Ovo za Srbina može da znači kraj!

Kurir pre 10 sati
Nunjes prelazi iz Liverpula u Al Hilal

Nunjes prelazi iz Liverpula u Al Hilal

Danas pre 11 sati
Nunjes prelazi iz Liverpula u Al Hilal za 53 miliona evra

Nunjes prelazi iz Liverpula u Al Hilal za 53 miliona evra

Radio sto plus pre 11 sati
Najskuplje pojačanje u istoriji Mančester sitija na pragu odlaska, sve bliži klubu iz Liverpula

Najskuplje pojačanje u istoriji Mančester sitija na pragu odlaska, sve bliži klubu iz Liverpula

Nova pre 8 sati
Liverpul »

Ključne reči

Liverpul

Svet, najnovije vesti »

Antivladini protesti u Izraelu: Policija iskoristila vodene topove protiv demonstranata koji traže sporazum o kraju rata

Antivladini protesti u Izraelu: Policija iskoristila vodene topove protiv demonstranata koji traže sporazum o kraju rata

Danas pre 28 minuta
Osvojio milion funti: Misteriozni dobitnik lutrije iz februara još nije podigao novac

Osvojio milion funti: Misteriozni dobitnik lutrije iz februara još nije podigao novac

Danas pre 28 minuta
Preminula ćerka bivšeg premijera Grčke: Lekari uprkos naporima nisu uspeli da spasu Lenu Samaras (34)

Preminula ćerka bivšeg premijera Grčke: Lekari uprkos naporima nisu uspeli da spasu Lenu Samaras (34)

Blic pre 28 minuta
Putin izvodi prevaru veka, Tramp upada direktno: U zamku?! Ako se ostvari najcrnji scenario, Ukrajina može da iskrvari: Curi…

Putin izvodi prevaru veka, Tramp upada direktno: U zamku?! Ako se ostvari najcrnji scenario, Ukrajina može da iskrvari: Curi vreme do trenutka kada ćemo znati konačnu odluku

Blic pre 23 minuta
Policija u Trebinju pretresla kuću novinarke Nataše Miljanović Zubac

Policija u Trebinju pretresla kuću novinarke Nataše Miljanović Zubac

Danas pre 1 sat