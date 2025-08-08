Stanivuković: Nijedna politička stranka ne treba da učestvuje na prevremenim predsedničkim izborima

Danas pre 3 sata  |  Beta
Stanivuković: Nijedna politička stranka ne treba da učestvuje na prevremenim predsedničkim izborima
Predsednik Partije demokratskog progresa (PDP) Draško Stanivuković izjavio je danas u Banjaluci da nijedna politička organizacija u Republici Srpskoj (RS) ne treba da učestvuje u prevremenim izborima za predsednika RS, koji bi trebalo da budu raspisani ako Apelaciono veće Suda Bosne i Hercegovine (BiH) potvrdi odluku Centralne izborne komisije (CIK) o oduzimanju mandata predsedniku RS Miloradu Dodiku. „Razlog za takav stav je to što je sam proces koji je prethodio
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Evropska komisija: Potrebno je organizovati prevremene izbore u Republici Srpskoj

Evropska komisija: Potrebno je organizovati prevremene izbore u Republici Srpskoj

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaRepublika SrpskaBanjalukaBosna i HercegovinaPredsednički izboriMilorad DodikIzboriDraško Stanivuković

Politika, najnovije vesti »

Izvestiteljka UN: Srbija se kreće ka potpunoj samovolji vlasti

Izvestiteljka UN: Srbija se kreće ka potpunoj samovolji vlasti

Danas pre 58 minuta
„Ako vama ne treba dijalog, ne treba ni nama“: Sorensenova poseta poziv na ispunjavanje obaveza, ali nikako „na silu“

„Ako vama ne treba dijalog, ne treba ni nama“: Sorensenova poseta poziv na ispunjavanje obaveza, ali nikako „na silu“

Danas pre 1 sat
"Darko nesalomivi": Vučić objavio fotografiju sa ministrom Glišićem iz bolnice (foto)

"Darko nesalomivi": Vučić objavio fotografiju sa ministrom Glišićem iz bolnice (foto)

Blic pre 58 minuta
Ko zagovara uklanjanje Dodika i ima li izlaza iz trenutne krize? Dodikov savetnik za "Blic" TV: "Neće se izvršavati nepravne…

Ko zagovara uklanjanje Dodika i ima li izlaza iz trenutne krize? Dodikov savetnik za "Blic" TV: "Neće se izvršavati nepravne presude" (video)

Blic pre 1 sat
U kom slučaju će se Vučić lako odreći Dodika i šta ga spaja sa Meloni ?

U kom slučaju će se Vučić lako odreći Dodika i šta ga spaja sa Meloni ?

Danas pre 3 sata