Stanivuković: Nijedna politička stranka ne treba da učestvuje na prevremenim predsedničkim izborima

Predsednik Partije demokratskog progresa (PDP) Draško Stanivuković izjavio je danas u Banjaluci da nijedna politička organizacija u Republici Srpskoj (RS) ne treba da učestvuje u prevremenim izborima za predsednika RS, koji bi trebalo da budu raspisani ako Apelaciono veće Suda Bosne i Hercegovine (BiH) potvrdi odluku Centralne izborne komisije (CIK) o oduzimanju mandata predsedniku RS Miloradu Dodiku. „Razlog za takav stav je to što je sam proces koji je prethodio