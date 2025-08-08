Novinarka RTRS puštena nakon saslušanja u Tužilaštvu BiH

Insajder pre 19 minuta
Novinarka RTRS puštena nakon saslušanja u Tužilaštvu BiH

Novinarka Radio-televizije Republike Srpske (RTRS) iz Trebinja, Nataša Miljanović Zubac, puštena je na slobodu pošto je u Tužilaštvu BiH u Sarajevu saslušana zbog sumnje da je počinila krivično delo odavanje službene tajne.

Miljanović Zubac je sinoć privedena u Trebinju , noć je provela u pritvoru Granične policije BiH i kuća joj je pretresena. 'Uhapšena sam kao najteži kriminalac. Da mi je bilo ko uručio, ja bih se odazvala bilo kojoj instituciji', rekla je Miljanović Zubac novinarima, po izlasku iz pritvora. Istakla je da je 'samo radila svoj posao na specifičan način' i ukazivala na kriminal. 'Ako je to moj greh, ja ga prihvatam i pristajem da budem u zatvoru do kraja života. Ovo
