U nedelju protest protiv zatvaranja Pariske za saobraćaj i ukidanja "kruga dvojke"

Zborovi Beograda, lokalne inicijative građana i aktivističke organizacije pozvale su na protest "Ulice narodu - a ne pojedincima", koji će u nedelju u 18 časova biti održan ispred Biblioteke grada u Knez Mihailovoj ulici, zbog najave zatvaranja Pariske ulice za saobraćaj, a samim tim i gašenja tramvaja na liniji 2.

U zajedničkom saopštenju, koje je medijima prosledila mreža aktivista "Beograd ostaje", navodi se da je to "protest upozorenja" jer su Uprava grada i gradonačelnik Aleksandar Šapić najavili da će Parisku ulicu, koja ide uz Kalemegdan, zatvoriti za saobraćaj i pretvoriti je u pešaču zonu. Aktivisti navode da takva odluka znači ukidanje tramvaja 2 i "istorijskog simbola prestonice - kruga dvojke", zagušenje alternativnih putnih pravaca i gužve u saobraćaju, kao i