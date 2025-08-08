Zadržavanja vozila na graničnim prelazima Srbije tokom avgusta 2025.

Naslovi.ai pre 25 minuta
Zadržavanja vozila na graničnim prelazima Srbije tokom avgusta 2025.

AMSS izveštava o višesatnim čekanjima na Batrovcima i savetuje vozače zbog pojačanog saobraćaja i visokih temperatura.

Na graničnom prelazu Batrovci putnička vozila čekaju oko tri sata pri izlazu iz Srbije, dok se na Kelebiji i Horgošu zadržavanja kreću oko sat vremena, a na Preševu oko 30 minuta. Teretna vozila nemaju duža zadržavanja. Insajder N1 Info Danas

Auto-moto savez Srbije (AMSS) apeluje na vozače da se pripreme za pojačan saobraćaj i savetuje vožnju u ranijim jutarnjim časovima zbog visokih temperatura. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Novi magazin Radio 021 Serbian News Media

Ključne reči

PreševoHorgošBatrovciAMSSKelebija

