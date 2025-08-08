Bela kuća duplirala nagradu: Za informacije koje bi dovele do hapšenja Madura nude 50 miliona dolara

Nova pre 14 minuta  |  Autor: Beta
Bela kuća duplirala nagradu: Za informacije koje bi dovele do hapšenja Madura nude 50 miliona dolara
Sjedinjene Američke Države saopštile su da su udvostručile nagradu, na 50 miliona dolara, za hapšenje predsednika Venecuele Nikolasa Madura, koga su američke vlasti optužile za trgovinu drogom. „Danas Ministarstvo pravde i Stejt department objavljuju nagradu od 50 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja Nikolasa Madura“, napisala je državna tužiteljka Pam Bondi na društvenoj mreži X. Prethodna nagrada raspisana u januaru bila je 25 miliona dolara.
