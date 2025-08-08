Bez vode danas više ulica na Vračaru i Voždovcu

Nova pre 44 minuta  |  Autor: Beta
Bez vode danas više ulica na Vračaru i Voždovcu

Beogradski vodovod najavio je da će danas zbog radova više ulica u opštinama Vračar i Voždovac biti bez vode.

Na Vračaru, zbog stavljanja u funkciju novog cevovoda, od 9.00 do 20.00 bez vode će ostati potrošači u ulicama Kneza od Semberije broj 2 i Požarevačkoj, od Lozničke do Kneza od Semberije. Iz istog razloga, u opštini Voždovac, od 8.00 do 20.00 bez vode će ostati potrošači u ulicama Radomira Markovića (od broja 14 do broja 18), Milorada Miškovića, Franje Mihalića, Riste Nikolića i u Bulevaru JNA (brojevi 2b, 2v i 2g). Obezbeđene su auto-cisterne s vodom za piće i
