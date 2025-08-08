Brodovi i ponos

Ovaj koloritni događaj, koji je prošlog vikenda održan 29. put, smatra se jednim od najmasovnijih događaja na amsterdamskom kanalu

Parada brodova kroz kanal u Amsterdamu obeležila je Nedelju ponosa u ovom gradu, gde se okupio ogroman broj ljudi iz čitavog sveta. Ovaj koloritni događaj, prošlog vikenda održan 29. put, smatra se jednim od najmasovnijih događaja na amsterdamskom kanalu. Upravo zbog toga se taj događaj više i ne zove Paradom ponosa, već Paradom u kanalu. I zaista, defile različitosti je još slikovitiji.