Slike svetlosti i jasnoće

Kataržina Novak, direktorka Muzeja Manga u Krakovu, osnovanog na inicijativu velikog poljskog reditelja, najavljuje bogat program podsećanja na njega kao savremenog stvaraoca, ali govori i o ulozi same institucije koju ona predstavlja, fokusirane na japansku umetnost

Iduće godine, 6. marta, biće tačno sto godina od rođenja Andžeja Vajde, jednog od najvećih evropskih umetnika i sineasta. Kao najpoznatiji predstavnik takozvane poljske filmske škole, Vajda je svojoj zemlji ostavio ogroman legat, koji čine filmovi, umetnine i pozorišne predstave. Čak četiri njegova filma bila su nominovana za Oskar za najbolji film van engleskog govornog područja, i to Obećana zemlja (1975), Gospođice iz Vilka (1978), Čovek od gvožđa (1981) i Katin