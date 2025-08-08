Vučić: Izbori pre zakonskog roka, služim interesima Srbije, a ne onima koji je mrze ; Japan potvrdio učešće na Ekspu 2027.…

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će izbori svakako biti pre ustavnog i zakonskog roka i istakao da će on uvek da služi samo interesima Srbije i da je odgovoran pred Ustavom i zakonom, a ne pred onima koji su, kako je naveo, od Srbije pokušali da naprave brlog.

''Kao što su napravili od svojih fakulteta i koji misle da će u moje ime da donose odluke'', rekao je Vučić novinarima u Palati Srbija, posle prijema dece iz 18 zemalja, učesnika kampa ''Srbija te zove''. On je naglasio da se rukovodi interesima Srbije i građana Srbije i dodao da ima mnogo toga da se radi i da se slave pobede koje imamo, kao što je to da je Japan doneo odluku da učestvuje na Ekspu. ''Da slavimo svaki novoizgrađeni put, sekciju pruge, svaki