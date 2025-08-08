Vučić: Izbori pre zakonskog roka, služim interesima Srbije, a ne onima koji je mrze ; Japan potvrdio učešće na Ekspu 2027.

RTV pre 29 minuta  |  Tanjug
Vučić: Izbori pre zakonskog roka, služim interesima Srbije, a ne onima koji je mrze ; Japan potvrdio učešće na Ekspu 2027.…

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će izbori svakako biti pre ustavnog i zakonskog roka i istakao da će on uvek da služi samo interesima Srbije i da je odgovoran pred Ustavom i zakonom, a ne pred onima koji su, kako je naveo, od Srbije pokušali da naprave brlog.

''Kao što su napravili od svojih fakulteta i koji misle da će u moje ime da donose odluke'', rekao je Vučić novinarima u Palati Srbija, posle prijema dece iz 18 zemalja, učesnika kampa ''Srbija te zove''. On je naglasio da se rukovodi interesima Srbije i građana Srbije i dodao da ima mnogo toga da se radi i da se slave pobede koje imamo, kao što je to da je Japan doneo odluku da učestvuje na Ekspu. ''Da slavimo svaki novoizgrađeni put, sekciju pruge, svaki
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Vučić: Izbori pre ustavnog i zakonskog roka, verujem da ćemo rešiti pitanje američkih carina

Vučić: Izbori pre ustavnog i zakonskog roka, verujem da ćemo rešiti pitanje američkih carina

RTS pre 19 minuta
Dijaspora dobrodošla kući

Dijaspora dobrodošla kući

Vesti online pre 24 minuta
Vučić: Japan potvrdio učešće na EXPO 2027, najveći broj zemalja učesnica

Vučić: Japan potvrdio učešće na EXPO 2027, najveći broj zemalja učesnica

Euronews pre 1 sat
Vučić primio mlade sportiste iz 18 zemalja, učesnike kampa "Srbija te zove"

Vučić primio mlade sportiste iz 18 zemalja, učesnike kampa "Srbija te zove"

Euronews pre 1 sat
Vučić: Japan zvanično potvrdio učešće na Ekspu 2027

Vučić: Japan zvanično potvrdio učešće na Ekspu 2027

Blic pre 1 sat
Japan potvrdio učešće na Ekspu

Japan potvrdio učešće na Ekspu

Vesti online pre 1 sat
Vučić: Japan potvrdio učešće - Srbija je zemlja sa najvećim brojem učesnika na specijalizovanom Ekspu

Vučić: Japan potvrdio učešće - Srbija je zemlja sa najvećim brojem učesnika na specijalizovanom Ekspu

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeJapanIzboriKazahstan

Društvo, najnovije vesti »

Novi toplotni talas u Srbiji donosi temperature do 38 stepeni i više, uz crveno upozorenje za nedelju

Novi toplotni talas u Srbiji donosi temperature do 38 stepeni i više, uz crveno upozorenje za nedelju

Naslovi.ai pre 16 minuta
RBG: Bez političke volje da se sprovede, Evropski akt o slobodi medija u riziku da postane mrtvo slovo na papiru

RBG: Bez političke volje da se sprovede, Evropski akt o slobodi medija u riziku da postane mrtvo slovo na papiru

Cenzolovka pre 19 minuta
Studenti večeras od 19 sati u protestnoj šetnji do BIA: Zahtevaju ukidanje zabrane ulaska u Srbiju Heleni koju su pretukli…

Studenti večeras od 19 sati u protestnoj šetnji do BIA: Zahtevaju ukidanje zabrane ulaska u Srbiju Heleni koju su pretukli maskirani batinaši na Pravnom fakultetu

Nova pre 19 minuta
Epidemiolog Giljača: Alfa-gal sindrom je alergija na molekul šećera

Epidemiolog Giljača: Alfa-gal sindrom je alergija na molekul šećera

NIN pre 14 minuta
Počinje isplata penzija za jul: Pio fond objavio, ovoj grupi građana prvo leže novac na račune

Počinje isplata penzija za jul: Pio fond objavio, ovoj grupi građana prvo leže novac na račune

Mondo pre 4 minuta