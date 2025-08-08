Savićević: "Značila nam pauza, nastavljamo gde smo stali!"

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Savićević: "Značila nam pauza, nastavljamo gde smo stali!"

Vezista Vojvodine Vukan Savićević smatra da je dvonedeljna pauza dodatni plus za ekipu pred nastavak sezone.

Fudbaleri „stare dame“ startovali su sa dve pobede u novom šampionatu, potom je derbi sa Crvenom zvezdom odložen, a ekipa Miroslava Tanjge je odigrala kontrolni meč sa Hajdukom iz Divoša u kom je slavila 3:2. "Značiće nam dodatno ova pauza, pošto smo dobro startovali, da nismo uspeli da pobedimo Spartak, da nismo uzeli tri boda, bio bi to veliki minus. Ali, nakon što smo pobedili u Subotici, bili smo mirniji, odmorili smo i potpuno smo spremni za nastavak sezone",
Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaSuboticaVojvodinaderbi

