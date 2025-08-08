Petarda u kvalifikacijama! Partizanov dželat se obrukao kao nikada u istoriji, Slovenci ih "užasno" pregazili

Dok je centar pažnje u Srbiji bio usmeren na meč Partizana i Hibernijana (0:2), širom Evrope još blizu četrdeset utakmica evropskih kvalifikacija, a posebno je zanimljiv rezultat viđen u Švajcarskoj, gde je Lugano doživeo neverovatan debakl.

U reprizi duela sa početka kalendarske godine, Celje ih je isprašilo sa 5:0. Lugano je ovaj meč igrao u Tunu, što ipak nije opravdanje za ovakav istorijski poraz. Već posle prvog meča možemo da kažemo da za njih jeseni u Evropi ove sezone neće biti. Tako su se nakon eliminacije od Kluža, sada dodatno obrukali. Celje je preko Danijela Šturma, Franka Kovačevića u dva navrata, Marka Zabukovnika i Marija Kvesića odradilo dobar posao i tako su zaboravili bolno ispadanje