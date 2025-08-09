Broj povređenih u padu žičare u Rusiji porastao na osam: U trenutku nesreće na žičari se nalazila 21 osoba (video)

Broj povređenih u padu žičare u ruskom gradu Naljčik, glavnom gradu autonomne republike Kabardino-Balkarije, porastao je sa šest na osam, od kojih je četvoro hospitalizovano a jedan od povređenih se nalazi na lečenju na intenzivnoj nezi.

Dvoje povređenih sa srednje teškim povredama trenutno je na dodatnim ispitivanjima, dok su još dvoje nakon pregleda otpušteni kući, navodi se u saopštenju lokalnih vlasti, prenose RIA Novosti. Ruski Istražni komitet je pokrenuo postupak u vezi sa nesrećom po optužbi za pružanje nesigurnih usluga, koje su dovele do ozbiljnih povreda, a zakon predviđa kaznu do šest godina zatvora. Ranije danas, pomoćnik ruskog ministra zdravlja Aleksej Kuznjecov, saopštio je da je