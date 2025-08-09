Privukao je, pa je strasno poljubio: Nina Janković se na Mokroj Gori prepustila mužu usred šume - glumica pokazala ko im pravi društvo (foto)

Blic pre 1 sat
Privukao je, pa je strasno poljubio: Nina Janković se na Mokroj Gori prepustila mužu usred šume - glumica pokazala ko im pravi društvo (foto)

Talentovana glumica Nina Janković otišla je na planinu, a niz fotografija sa lica mesta podelila je na društvenim mrežama, među kojima su se našli i prelepi momenti sa njenim mužem Matejom Dičićem.

Oni su se prepustili strastima, pa su se ljubili usred šume, što je Nina podelila na svom Instagram profilu. Mateja ju je privukao i strasno poljubio, a prizor prirode iza njih ostavlja bez daha. Nina je pokazala i prijatelje sa kojima uživaju, dok je evidentno da im je sve potaman. Podsetimo, Nina Janković, koja iz braka sa Matejom ima sina Vukašina i ćerku Ivanku, uspeva da odlazi u teretanu uprkos brojnim obavezama koje ima, a detalje treninga često deli i na
