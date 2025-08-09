Šumski požari u Turskoj: Privremeno zatvorili moreuz Dardaneli, u gašenju uključeni helikopteri i avioni

Saobraćaj kroz moreuz Dardaneli, međunarodnu pomorsku rutu koja povezuje Egejsko sa Mramornim morem, privremeno je obustavljen zbog šumskih požara koji bukte u severozapadnom delu Turske, saopštilo je Ministarstvo saobraćaja te zemlje.

Zatvaranje ovog plovnog puta usledilo je kao mera predostrožnosti, jer se vatra približila gradu Čanakale, gde je nekoliko stanovnika evakuisano, prenosi danas BBC. Vatrogasne ekipe su raspoređene na terenu, dok se u gašenju koriste i specijalizovani avioni i helikopteri, a jak vetar i visoke temperature doprinose širenju požara, navode lokalni zvaničnici. Glavni aerodrom u Čanakaleu zatvoren je za putničke letove, ali vatrogasni i spasilački avioni i dalje lete sa
