Vozači sa probnom dozvolom ne mogu da voze svaki automobil: Ovo je spisak dozvoljenih, a ko krši pravilo, kazne idu do 80.000 dinara

Zakon bezbednosti saobraćaju nalaže da novopečeni vozači sa probnim vozačkim dozvolama ne mogu da voze automobile sa motorom snage veće od 80 kW (kilovata), odnosno oko 109 konjskih snaga, ako se u vozilu ne nalazi član porodice koji ima vozačku dozvolu više od pet godina.

Ovo pravilo važi za sve vozače B kategorije sa probnom dozvolom u Srbiji, bez obzira da li su maloletni (mlađi od 18) ili punoletni (stariji od 18). Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima jasno kaže i da maloletni vozači koji su položili vozački ispit takođe ne mogu samostalno da voze automobil bez pratnje iskusnijeg vozača. "Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B, dok ne navrši 18 godina života, ne sme da upravlja vozilom bez