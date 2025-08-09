Zaprošena Anđela Ignjatović Breskvica: Dečko izvadio kutiju s brilijantom, ona mu rekla "Ne"

Blic pre 27 minuta
Zaprošena Anđela Ignjatović Breskvica: Dečko izvadio kutiju s brilijantom, ona mu rekla "Ne"

Anđela Ignjatović Breskvica zaprošena je u Budvi na nastupu, a ona je dečku iz publike rekla "Ne".

Naime, Anđela Ignjatović Breskvica je sinoć imala nastup u jednoj diskoteci u Budvi, a tokom nastupa dečko iz publike joj je prišao i izvadio prsten sa brilijantom. Usledio je veliki aplauz prisutnih, međutim Breskvica je pružila ruku ka dečku kako bi mu se zahvalila, a on joj je prsten stavio na ruku. - Nije moguće pošto sam zauzeta, ali hvala ti! - rekla mu je Breskvica ljubazno i sa osmehom, nakon čega je ponovo usledio aplauz publike.
