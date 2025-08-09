Jokić napustio trening Srbije pre kraja, pešić ga poslao u svlačionicu! Da li bi trebalo da se zabrinemo? Evo šta se dogodilo na Kipru

Kurir pre 5 sati
Jokić napustio trening Srbije pre kraja, pešić ga poslao u svlačionicu! Da li bi trebalo da se zabrinemo? Evo šta se dogodilo…

Nakon što je odigrala dve utakmice u Beogradu koje su bile zatvorene za javnost, Srbija je, predvođena Svetislavom Pešićem otputovala u zemlju jednog od domaćina predstojećeg Evropskog prvenstva gde će odmeriti snage protiv Grčke i Kipra.

Na treningu pred utakmicu protiv Grčke došlo je do situacije koja na prvi pogled ne deluje prijatno. Nikola Jokić nije završio trening kad i ostali saigrači, već je ranije otišao u svlačionicu, prenosi "Sportissimo". Prema navodima pomenutog portala, ne radi se o povredi već je najbolji srpski košarkaš od selektora dobio nešto više vremena za odmor uoči prvi meč na Kipru. Prema tome, nema razloga za zabrinutost. Srbija će protiv Grčke igrati u subotu od 19.30
