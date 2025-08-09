Jokić pokidao grke! Srbija na krilima Nikole pobedila "helene"! Odbrana je ključ, a "orlovi" su na Kipru pokazali samo delić onoga što mogu!

Kurir pre 39 minuta
Jokić pokidao grke! Srbija na krilima Nikole pobedila "helene"! Odbrana je ključ, a "orlovi" su na Kipru pokazali samo delić…

Od najnovijeg Hronološki Pobeda Srbije 76:66! "Orlovi" blizu pobede - 74:66.

Peta vezana trojka Grka, ali Avramović ima odgovor - 74:66 za Srbiju! Dve vezane trojke Grka i samo plus pet za naš tim - 68:63. Srbija vodi sa 66:54, Nikola je postigao 18 poena uz čak 17 skokova! Papanikolau vraća za tri - 66:57! Stigla je kazna ubrzo i trojka Dorsija - 62:54. Podigao se Bogdanović u uglu i pogodio za tri! Plus 11 za Srbiju - 60:49! Još 10 minuta košarke, Srbija vodi - 55:47. "Orlovi" lete ka pobedi! Ponovo smo ukrali loptu Grcima i to je bio
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Spektakularni Jokić nosio Srbiju do pobede, „orlovi“ srušili Grke

Spektakularni Jokić nosio Srbiju do pobede, „orlovi“ srušili Grke

Nova pre 24 minuta
"Stavite Jokića u drugi tim, pa da vidimo": Sedlaček rekao zašto su Jokić i Srbija dobitna kombinacija

"Stavite Jokića u drugi tim, pa da vidimo": Sedlaček rekao zašto su Jokić i Srbija dobitna kombinacija

Mondo pre 4 minuta
UŽIVO Strašni Jokić razbio Grke - nova pobeda Srbije pred Evrobasket; "Vukčević dobar"

UŽIVO Strašni Jokić razbio Grke - nova pobeda Srbije pred Evrobasket; "Vukčević dobar"

B92 pre 19 minuta
Nadmoć Jokića na Kipru, Srbija sigurna protiv Grčke

Nadmoć Jokića na Kipru, Srbija sigurna protiv Grčke

RTS pre 1 sat
Šta bi bilo da nije došao sa odmora? Pogledajte šta je Nikola Jokić uradio Grcima - svi su u neverici!

Šta bi bilo da nije došao sa odmora? Pogledajte šta je Nikola Jokić uradio Grcima - svi su u neverici!

Kurir pre 1 sat
Srbija pokazala snagu: "Orlovi" pobedili Grčku, Nikola Jokić pokazao zašto je najbolji

Srbija pokazala snagu: "Orlovi" pobedili Grčku, Nikola Jokić pokazao zašto je najbolji

Večernje novosti pre 1 sat
Avramović: "Grci imaju najbolji karakter u Evropi uz nas i Litvaniju, još se uigravamo" VIDEO

Avramović: "Grci imaju najbolji karakter u Evropi uz nas i Litvaniju, još se uigravamo" VIDEO

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaKiparGrčkaEvrobasketEurobasketNikola JokićDenverKosarkaska reprezentacija srbije

Sport, najnovije vesti »

Janik Siner u trećem kolu mastersa u Sinsinatiju posle samo 59 minuta igre

Janik Siner u trećem kolu mastersa u Sinsinatiju posle samo 59 minuta igre

Danas pre 4 minuta
Katai doneo Zvezdi pobedu protiv TSC, remi Spartaka i Mladosti

Katai doneo Zvezdi pobedu protiv TSC, remi Spartaka i Mladosti

Danas pre 34 minuta
Pobeda košarkaška Srbije protiv Grčke na pripremnom turniru na Kipru pred odlazak na Evropsko prvenstvo

Pobeda košarkaška Srbije protiv Grčke na pripremnom turniru na Kipru pred odlazak na Evropsko prvenstvo

Danas pre 1 sat
Švjontek i Kostjuk u trećem kolu turnira u Sinsinatiju

Švjontek i Kostjuk u trećem kolu turnira u Sinsinatiju

Danas pre 2 sata
Istraga o incidentu navijača Birmingema koji je navodno želeo da udari fudbalera Ipsviča

Istraga o incidentu navijača Birmingema koji je navodno želeo da udari fudbalera Ipsviča

Danas pre 4 sati