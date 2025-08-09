(FOTO) Bašte restorana sve više "jedu" promenadu u Beogradu na vodi: Plati ako bi da uživaš u piću kraj Save

Savska promenada ispred tržnog centra "Galerija" u Beogradu na vodi nalazi se na udaru bašti restorana od kojih su neki u vlasništvu kontroverznih biznismena, poput Aleksandra Kajmakovića, poznatog pod nadimkom Aca Bosanac.

Šetalište kraj Save je javna površina, ali nema jasnih informacija ko izdaje dozvole za letnje bašte i kako se prostor reguliše. Beograđani sa kojima je N1 razgovarao, žale na nestanak klupa, zagušenje šetališta i nepostojanje biciklističkih staza. Za neke najlepše i najglamuroznije mesto u gradu, a za druge - kič, koruptivni projekat, "perionica para", "ogromna pljačka"… Beograd na vodi je u prethodnih deset godina zauzeo veliki deo desne obale Save, a kao jedan