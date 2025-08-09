Kao da ništa nije bilo: Goran Vasić vraćen na direktorsku funkciju uprkos priznanju o falsifikovanju

N1 Info pre 48 minuta  |  Ana Opačić
Kao da ništa nije bilo: Goran Vasić vraćen na direktorsku funkciju uprkos priznanju o falsifikovanju

Nakon što je Goran Vasić, vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, u maju priveden zbog sumnje da je falsifikovao dokument kojim je zgradi Generalštaba u Beogradu ukinut status spomenika kulture, u avgustu se, kao da ništa nije bilo, vraća na posao.

Kako je nakon njegovog priznanja dela to moguće pokušali smo da nađemo Vasića i da ga to pitamo. N1: Dobar dan i poštovanje. Direktor Goran Vasić, je l tu? "Ko ste vi i zašto vas to zanima?" N1: Ana Opačić, televizija N1. "Nije tu." N1: Da li znate kada će da se vrati? "U subotu" N1: A da li je na službenom putu? "Da, pregledaju neke objekte." Tražimo vršioca dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture koji se vratio na posao nakon što je
