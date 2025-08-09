Meštani Bačkog Petrovca se dogovaraju o ponavljanju izložbe fotografija koju su prekinule pristalice SNS

N1 Info pre 23 minuta  |  FoNet
Meštani Bačkog Petrovca se dogovaraju o ponavljanju izložbe fotografija koju su prekinule pristalice SNS
Situacija u Bačkom Petrovcu je mirna, nakon tenzija i incidenata, a meštani i ratni veterani se dogovaraju o sutrašnjem ponavljanju izložbe fotografija koju su danas, tokom manifestacije "Slovačke narodne svečanosti", prekinule pristalice Srpske napredne stranke, izjavio je FoNetu predstavnik Inicijative za opstanak poljoprivrednika Jan Ferko. On je rekao da se "dogovaraju građani, uz podršku veterana, poljoprivrednika i ostalih zborova". Ferko je naveo da je
