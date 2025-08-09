Na današnji dan, 9. avgust

Na današnji dan dogodilo se: 480. pne Persijanci pod vođstvom kralja Kserksa su pobedili u trodnevnoj bici kod Termopila vojsku spartanskog kralja Leonide.

Ta pobeda je Kserksu omogućila osvajanje Atine. 378. U bici kod Hadrijanopolja, u kojoj su Goti teško porazili Rimljane, poginuo je istočno-rimski car Valent Flavije, rođen 338. u današnjim Vinkovcima (Cibalae). 1842. SAD i Velika Britanija potpisale su sporazum kojim je određena granica između SAD i Kanade od Mejna do Velikih jezera. 1896. Rođen je švajcarski psiholog Žan Pijaže, poznat po istraživanjima saznajnih funkcija kod dece. Osnovao je Međunarodni centar