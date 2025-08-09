"Odbranila Vučićevog brata i kuma, pa postala fikus premijerka": Građani ispred vile u kojoj živi Brnabić

N1 Info pre 24 minuta  |  A. N.
"Odbranila Vučićevog brata i kuma, pa postala fikus premijerka": Građani ispred vile u kojoj živi Brnabić

Građani koji su u protestnoj šetnji na Savskom vencu, a koji su se prvobitno okupili ispred Muzeja Jugoslavije, došli su prvo do zgrade TV Pink, a zatim su otišli do vile u kojoj živi predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. "Istraga, pa robija" i "Ruke su vam krvave", skandirali su okupljeni ispred zgrade TV Pink.

Ispred zgrade Pinka je pročitan i govor u kom je navedeno da je ova televizija "morala da ostane bez nacionalne frekvencije zbog grubog kršenja medijskog kodeksa i mnogih zakona". Nakon govora, građani su nastavili sa protestnom šetnjom. Oni su nakon toga došli do vile u kojoj živi predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. "Vratite oteto", "Lača mati", "Odakle ti kuća", "Robija", "Mafija - SNS", uzvikivali su okupljeni ispred vile Ane Brnabić. Okupljenima je
