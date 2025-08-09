Preminuo fudbaler kojeg je udario grom tokom utakmice u Loznici

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
Preminuo fudbaler kojeg je udario grom tokom utakmice u Loznici
Fudbaler Cera iz Petkovice Dragiša Savković, koga je u nedelju pogodio grom na utakmici u mestu Klupci kod Loznice, preminuo je u Urgentnom centru u Beogradu, objavio je FK Cer na svom Instagram nalogu. "Sa velikom tugom i bolom opraštamo se od našeg lava, našeg velikog borca i velikog čoveka Dragiše Gileta Savkovića, koji nažalost nije uspeo da pobedi u najvažnijoj utakmici. Iskreno saučešće porodici i svim prijateljima našeg Gileta!", naveo je FK Cer na svom
