Srbija – Grčka: Gde gledati košarkaški spektakl koji svi čekaju, konačno ćemo gledati Pešićev supertim

Košarkaši Srbije se uveliko pripremaju za predstojeći Evrobasket koji se od 25. avgusta do 14. septembra održava u četiri zemlje, sa tim što će "orlovi" sve vreme biti u Rigi. „Orlovi“ vredno treniraju, a nakon dva pripremna meča u Beogradu iza zatvorenih vrata vreme je da se konačno predstave javnosti.

Otputovali su u petak na Kipar gde ih očekuje meč protiv Grčke koja će biti oslabljena neigranjem Janisa Adetokumba koji i dalje trenira po posebnom programu. Meč se igra u Limasolu i zakazan je za 19.30, a svi navijači će moći da ga isprate na RTS 1. Srbija je otputovala na Kipar bez Alena Smailagića i Uroša Trifunovića koji individualno rade u Beogradu.