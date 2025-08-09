Blagojević: Želimo da produžimo maksimalan učinak, Napredak uvek neugodan protivnik

BEOGRAD - Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je danas pred utakmicu četvrtog kola Superlige Srbije da "crno-beli" žele da produže maksimalan učinak u domaćem prvenstvu i dodao da je Napredak uvek neugodan protivnik.

Fudbaleri Partizana gostovaće sutra od 20.30 časova Napretku na stadionu "Mladost" u Kruševcu. "Već smo juče prebacili fokus na pripremu utakmice protiv Napretka, nemamo mnogo vremena. Želimo da produžimo maksimalan učinak u domaćem prvenstvu, bez obzira što nas čeka teško gostovanje tri dana posle evropske utakmice u kojoj igrali 60 minuta sa igračem manje. Partizan u poslednjih 10, 15 godina ima problema kada igra sa Napretkom, bez obzira da li se igra u Kruševcu