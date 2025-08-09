Blagojević: Želimo da produžimo maksimalan učinak, Napredak uvek neugodan protivnik

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Blagojević: Želimo da produžimo maksimalan učinak, Napredak uvek neugodan protivnik

BEOGRAD - Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je danas pred utakmicu četvrtog kola Superlige Srbije da "crno-beli" žele da produže maksimalan učinak u domaćem prvenstvu i dodao da je Napredak uvek neugodan protivnik.

Fudbaleri Partizana gostovaće sutra od 20.30 časova Napretku na stadionu "Mladost" u Kruševcu. "Već smo juče prebacili fokus na pripremu utakmice protiv Napretka, nemamo mnogo vremena. Želimo da produžimo maksimalan učinak u domaćem prvenstvu, bez obzira što nas čeka teško gostovanje tri dana posle evropske utakmice u kojoj igrali 60 minuta sa igračem manje. Partizan u poslednjih 10, 15 godina ima problema kada igra sa Napretkom, bez obzira da li se igra u Kruševcu
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Gospodski potez Kataija o kojem se ne priča: Nagradio Krunićevu herojsku partiju kako niko nije očekivao

Gospodski potez Kataija o kojem se ne priča: Nagradio Krunićevu herojsku partiju kako niko nije očekivao

Mondo pre 52 minuta
Čarapani se ne plaše podmlađenog tima partizana: Napredak dočekuje Partizan u nedelju

Čarapani se ne plaše podmlađenog tima partizana: Napredak dočekuje Partizan u nedelju

Kurir pre 18 minuta
Blagojević: Želimo da produžimo maksimalan učinak, Napredak uvek neugodan protivnik

Blagojević: Želimo da produžimo maksimalan učinak, Napredak uvek neugodan protivnik

Sportski žurnal pre 17 minuta
Odlična vest za zvezdu pred revanš protiv Leha! Crveno-belima olakšan posao na putu do plej-ofa za Ligu šampiona

Odlična vest za zvezdu pred revanš protiv Leha! Crveno-belima olakšan posao na putu do plej-ofa za Ligu šampiona

Kurir pre 33 minuta
Katai odbio kapitensku traku Zvezde, potez koji je oduševio mnoge: Sve to zbog maestralne partije ovog igrača!

Katai odbio kapitensku traku Zvezde, potez koji je oduševio mnoge: Sve to zbog maestralne partije ovog igrača!

Telegraf pre 7 minuta
"To je nepoštovanje! To od mene nikada nećete čuti!" Trener Partizana odgovorio na nezgodno pitanje pred gostovanje Napretku

"To je nepoštovanje! To od mene nikada nećete čuti!" Trener Partizana odgovorio na nezgodno pitanje pred gostovanje Napretku

Kurir pre 1 sat
Zvezda odlaže još jedan meč Superlige?

Zvezda odlaže još jedan meč Superlige?

Sport klub pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalPartizanKruševacSuperliga

Sport, najnovije vesti »

Fudbaler Sitija Rodri se ponovo povredio

Fudbaler Sitija Rodri se ponovo povredio

Danas pre 33 minuta
Partizan sve dalje od Matije Nastasića, stigao poziv Veljka Paunovića!

Partizan sve dalje od Matije Nastasića, stigao poziv Veljka Paunovića!

Sportske.net pre 17 minuta
Preminuo fudbaler kojeg je udario grom tokom utakmice u Loznici

Preminuo fudbaler kojeg je udario grom tokom utakmice u Loznici

NIN pre 37 minuta
Gospodski potez Kataija o kojem se ne priča: Nagradio Krunićevu herojsku partiju kako niko nije očekivao

Gospodski potez Kataija o kojem se ne priča: Nagradio Krunićevu herojsku partiju kako niko nije očekivao

Mondo pre 52 minuta
Bivši košarkaš Zvezde na spisku američke reprezentacije, sa zvezdom Evrolige ide po zlato

Bivši košarkaš Zvezde na spisku američke reprezentacije, sa zvezdom Evrolige ide po zlato

Nova pre 53 minuta