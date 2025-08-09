Najmanje 20 ubijenih u današnjim izraelskim napadima na Gazu

GAZA - Broj poginulih u današnjim izraelskim napadima na Pojas Gaze porastao je na najmanje 20, saopštili su izvori iz bolnica u Gazi, prenosi Al Džazira.

Prema navodima istih izvora, čak 14 žrtava stradalo je dok su pokušavale da dođu do humanitarne pomoći, u uslovima sve veće nestašice hrane i drugih osnovnih sredstava za život. Palestinske vlasti i humanitarne organizacije optužuju Izrael za sprovođenje politike glađu, koja dodatno pogoršava humanitarnu krizu u opkoljenom području. Izraelska strana se, kako navodi Al Džazira, za sada nije oglašavala povodom najnovijih navodnih napada.