UŽIVO: Košarkaši Srbije igraju prijateljski meč sa Grčkom

Košarkaška reprezentacija Srbije sastaje se sa selekcijom Grčke u okviru priprema za predstojeće Evropsko prvenstvo.

Utakmica će biti odigrana na Kipru, a početak je zakazan za 19.30. Biće to prvi meč Orlova koji će biti otvoren za javnost, a možete ga pratiti i uz blog uživo Sport Kluba – odmah ispod glavnog dela teksta. Na startu pripremnih prvovera za Evrobasket, izabranici selektora Svetislava Pešića pobedili su Bosnu i Hercegovinu u Beogradskoj areni, a potom savladali i reprezentaciju Poljske. Ti susreti nisu bili otvoreni za javnost – naknadno smo saznali da je trostruki