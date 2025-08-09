SASTAVI - Milojević potpuno promenio tim iz Poznanja, šansa da se pokažu klinci i novajlije!

Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 20 sati na "Marakani" igraju protiv TSC-a derbi utakmicu četvrtog kola Super lige Srbije.

Crveno-beli su u dosadašnjem toku šampionata upisali dve pobede, dok je njihov meč trećeg kola protiv Vojvodine odložen. Na drugoj strani, TSC iz Bačke Topole sakupio je sedam bodova u prva tri kola, a večeras ih očekuje ubedljivo najteži zadatak, gostovanje osmostrukom uzastopnom prvaku. Trener Zvezde Vladan Milojević odlučio da odmori nosioce igre pred revanš trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona i ukaže šansu novajlijama poput Stankovića, Avdića, Bađa i