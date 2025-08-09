SASTAVI - Milojević potpuno promenio tim iz Poznanja, šansa da se pokažu klinci i novajlije!

Sportske.net pre 41 minuta  |  Sportske.net
SASTAVI - Milojević potpuno promenio tim iz Poznanja, šansa da se pokažu klinci i novajlije!

Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 20 sati na "Marakani" igraju protiv TSC-a derbi utakmicu četvrtog kola Super lige Srbije.

Crveno-beli su u dosadašnjem toku šampionata upisali dve pobede, dok je njihov meč trećeg kola protiv Vojvodine odložen. Na drugoj strani, TSC iz Bačke Topole sakupio je sedam bodova u prva tri kola, a večeras ih očekuje ubedljivo najteži zadatak, gostovanje osmostrukom uzastopnom prvaku. Trener Zvezde Vladan Milojević odlučio da odmori nosioce igre pred revanš trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona i ukaže šansu novajlijama poput Stankovića, Avdića, Bađa i
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Crvena Zvezda - TSC: Derbi kola na Marakani! Poznati sastavi - debituju novajlije

Crvena Zvezda - TSC: Derbi kola na Marakani! Poznati sastavi - debituju novajlije

Kurir pre 31 minuta
UŽIVO: Milojević odmara sve startere iz Poznanja!

UŽIVO: Milojević odmara sve startere iz Poznanja!

Sport klub pre 21 minuta
Zvezda protiv TSC-a u derbiju kola, Milojević šokirao sastavom

Zvezda protiv TSC-a u derbiju kola, Milojević šokirao sastavom

Nova pre 26 minuta
Srđan Blagojević pred duel sa kruševljanima: Želimo da produžimo maksimalan učinak, Napredak uvek neugodan protivnik

Srđan Blagojević pred duel sa kruševljanima: Želimo da produžimo maksimalan učinak, Napredak uvek neugodan protivnik

Dnevnik pre 51 minuta
Crvena zvezda TSC uživo prenos: Totalno novih 11, Milojević izveo debitante i klince

Crvena zvezda TSC uživo prenos: Totalno novih 11, Milojević izveo debitante i klince

Mondo pre 21 minuta
Prenos, Crvena zvezda - TSC: Crveno-beli jure treći uzastopni trijumf u novoj sezoni Superlige Srbije

Prenos, Crvena zvezda - TSC: Crveno-beli jure treći uzastopni trijumf u novoj sezoni Superlige Srbije

Večernje novosti pre 41 minuta
Hibsi u sjajnom raspoloženju posle ''impresivnog gostovanja'' u Beogradu, ekipa im je sve jača!

Hibsi u sjajnom raspoloženju posle ''impresivnog gostovanja'' u Beogradu, ekipa im je sve jača!

Sportske.net pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaLiga ŠampionaMarakanaVojvodinaBačkaderbiVladan MilojevićTopola

Sport, najnovije vesti »

Istraga o incidentu navijača Birmingema koji je navodno želeo da udari fudbalera Ipsviča

Istraga o incidentu navijača Birmingema koji je navodno želeo da udari fudbalera Ipsviča

Danas pre 1 sat
Još jedna ubedljiva pobeda "orlića" na kadetskom Evrobasketu

Još jedna ubedljiva pobeda "orlića" na kadetskom Evrobasketu

RTS pre 56 minuta
Drugi poraz Leskovčana u 2. kolu PLS: GFK Dubočica – Zemun 0:1

Drugi poraz Leskovčana u 2. kolu PLS: GFK Dubočica – Zemun 0:1

Sportska strana juga pre 21 minuta
Rafael Nadal dobio drugog sina: Posle Rafaela Nadala mlađeg, stigao i ...

Rafael Nadal dobio drugog sina: Posle Rafaela Nadala mlađeg, stigao i ...

Hello pre 56 minuta
Bokser umro od teške povrede glave u borbi za titulu (foto)

Bokser umro od teške povrede glave u borbi za titulu (foto)

Sportski žurnal pre 36 minuta