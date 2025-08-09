EU zabrinuta da će Tramp i Putin samostalno postići dogovor o Ukrajini: U pripremi novi plan

Evropske zemlje su zabrinute zbog mogućnost da bi predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, mogli samostalno da postignu dogovor o Ukrajini, prenosi Njujork tajms pozivajući se na izvore.

Prema navodima lista, evropske države nastoje da obezbede prisustvo ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog na susretu Putina i Trampa, kao i sopstveno učešće u pregovorima, ali se takva mogućnost smatra malo verovatnom. Sa druge strane, kako piše Volstrit džurnal, evropske zemlje i Ukrajina predstavile su sopstveni predlog koji bi, po njihovom mišljenju, mogao da posluži kao osnova za predstojeće razgovore Putina i Trampa. Prema navodima dvojice evropskih