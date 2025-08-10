UŽIVO Devet golova u Kruševcu - raspucani Partizan brojao do sedam pred put u Škotsku! VIDEO

UŽIVO Devet golova u Kruševcu - raspucani Partizan brojao do sedam pred put u Škotsku! VIDEO

Fudbaleri Partizana savladali su Napredak u Kruševcu rezultatom 7:2 (3:0) u utakmici 4. kola Superlige Srbije.

Crno-beli su ostvarili treću pobedu iz isto toliko odigranih mečeva, dok su "čarapani" ostali na samo dva boda iz četiri susreta. Duel pod Bagdalom bio je najbolji koji smo gledali u dosadašnjem toku sezone, sa sedam pogodaka i igrom potpuno spuštenih gardova. Tako je i krenuo meč, ali u prvih pola sata nismo videli nijedan gol. Bilo je šansi, a najbolju je u 17. minutu promašio Jovan Milošević kada je sa metar ili dva uspeo da promaši mrežu. Ali, iskupio se u 31.
