Netanjahu ne odustaje od zauzimanja grada Gaze, UN upozorava na moguće „katastrofične posledice"

Izrael planira zauzimanja grada Gaze, čemu se protive zapadne države, međunarodna tela, ali i Izraelci, strahujući da bi takva akcija mogla da ugrozi i dalje žive taoce.

BBC News pre 2 sata

Uprkos snažnoj osudi dela međunarodne zajednice i protestima u širom zemlje, izraelski lideri ne odustaju od plana da prošire vojnu operaciju u Gazi, koja podrazumeva zauzimanje grada Gaze.

Cilj Izraela nije da okupira Gazu već da je „oslobodi" od Hamasa, „genocidne organizacije", rekao je izraelski premijer Benjamin Netanjahu na konferenciji za medije.

Netanjahu se obratio medijima pre zasedanja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kome će se razmatrati vojni plan Izraela.

Izraelski kabinet za bezbednost odobrio je u petak plan od pet načela za okončanje rata, među kojima je „preuzimanje potpune kontrole" nad Pojasom Gaze.

Po planu, izraelski ciljevi su razoružavanje Hamasa, oslobađanje izraelski talaca, razoružavanje Pojasa Gaze, preuzimanje „bezbednosne kontrole" nad Pojasom Gaze, i uspostavljanje „alternativne civilne administracije" u kojoj neće biti Hamas i Palestinska uprava.

Oko 70-75 odsto teritorije Gaze je pod izraelskom vojnom kontrolom, ali Hamas i dalje ima dva jaka uporišta - jedno je grad Gaza, a drugo su „centralni kampovi", rekao je Netanjahu.

IDF je dobio zadatak od Izraelskog kabineta za bezbednost da „rasturi" ta dva uporišta, dodao je.

Izraelski premijer je kazao da će biti uspostavljene „sigurne zone" za civile, kojima će biti dostupna hrana i medicinska nega.

Hiljade ljudi izašli su na ulice širom Izraela protiveći se planu vlade da proširi vojnu operaciju u Gazi.

Demonstranti, među kojima su bili članovi porodica 50 izraelskih talaca, od kojih se za 20 veruje da su živi, strahuju da bi ovaj plan ugrozio živote otetih.

Oni su pozvali vladu da obezbedi njihovo oslobađanje.

Izraelski lideri odbacili su kritike, a Netanjahu je rekao da ovaj plan nosi „mogućnost da se taoci oslobode".

„Ako ništa ne uradimo, nećemo ih osloboditi", dodao je.

Ujedinjene nacije upozorile su da bi potpuno vojno preuzimanje grada Gaze donelo donelo moguće „katastrofične posledice" za palestinske civile i taoce.

Preuzimanje grada Gaze bi dodatno onemogućilo Palestince da zadovolje osnovne potrebe kako bi preživeli u situaciji kada se, po rečima stručnjaka, dešava „najgori mogući scenario gladi".

Netanjahu je odbacio optužbe da Izrael sprovodi politiku „izgladnjivanja" u Gazi, nazivajući pojedine medijske izveštaje i fotografije neuhranjene dece „lažnim".

On je ponovo optužio Hamas da krade humanitarnu pomoć za civile, i predstavio plan kako da veća količina pomoći u budućnosti bude dostavljena.

protest protiv rata u Gazi u Tel Avivu
Reuters
Među demonstrantima bile su i porodice taoca koje se plaše da bi vojna akcija mogla da ugrozi živote otetih

Prema poslednjim podacima Ministarstva zdravlja pod kontrolom Hamasa, od neuhranjenosti je umrlo 217 ljudi, među kojima 100 dece.

Velika Britanija, Francuska, Kanada i još nekoliko država osudili su plan Izraela dok je Nemačka objavila da će obustaviti izvoz oružja u Izrael.

„Ovaj plan nosi rizik kršenja međunarodnog humanitarnog prava", napisale su u zajedničkoj izjavi UK, Francuska, Danska, Grčka i Slovenija.

Amerika je bila suzdržanija, a predsednik Donald Tramp je kazao da je „na Izraelu" da odluči da li će potpuno okupirati Pojas Gaze.

U Izraelu, među protivnicima plana, bili su i bivši vojnici, koji su izašli na ulice.

Maks Kreš rekao je za BBC da je učestvovao u borbama na početku rata, ali da više ne služi.

„Ima nas više od 350 vojnika koji smo služili tokom rata i koji odbijamo da nastavimo da služimo u Netanjahuovom političkom ratu, koji ugrožava taoce i izgladnjuje nevine Palestince", rekao je.

Vojnim planovima suprotstavio se i visoko rangirani general-potpukovnik Ejal Zamir, koji je, prema izraelskim medijima, upozorio premijera da bi potpuna okupacija Gaze bila „ravna ulasku u zamku“ i ugrozila živote talaca koji su još uvek živi.

Oko milion Palestinaca živi u gradu Gaza, na severu Pojasa Gaze.

Izrael je započeo vojnu ofanzivu posle napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, kada je oko 1.200 ljudi ubijeno, a 251 uzet za taoce.

Od tada je ubijeno više od 61.000 ljudi u Gazi, podaci su Hamasovog Ministarstva zdravlja.

Među ubijenima su i Palestinci na koje je izraelska vojska pucala dok su pokušavali da dođu do hrane, koja se deli kao humanitarna pomoć.

Izrael je optužio Hamas da stvara haos u blizini distributivnih centara, rekavši i da njegove snage ne otvaraju namerno vatru na civile.

(BBC News, 08.10.2025)

