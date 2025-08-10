Dodik: RS ulazi u seriju referenduma, dolazi era Milorada Dodika

Beta pre 51 minuta

Predsednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik izjavio je danas da taj entitet u BiH ulazi u seriju referenduma, ističući da će Narodna skupština RS biti mesto gde se RS bori.

"Prvi je ovaj posle presude vanustavnog Suda BiH. Na njemu se neće stati, ali će kreirati neke druge referendume. Mi nemamo problema sa odlukama u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Mi tu većinu imamo", rekao je Dodik gostujući u jutarnjem programu Radio-televizije RS (RTRS).

Dodao je da će pitanje najavljenog referenduma posle presude Suda BiH u Republici Srpskoj biti postavljeno tako da se kao rezultat dobije veliko "ne", a da će nakon toga "možda uslediti referendum sa velikim 'da' ".

"Mislim da era Milorada Dodika u Republici Srpskoj dolazi", naglasio je on.

Vlast u RS najavila je referendum na kojem građani treba da se izjasne da li prohvataju odluku Centralne izborne komisije BiH (CIK) da se Dodiku oduzme predsednički mandat, nakon što ga je Sud BiH pravosnažno presudio na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH.

Dodik je dalje rekao da je u BiH "svakodnevica puna podvala i nastojanja da se Republika Srpska smanji i ukine".

"To rade uvek isti ljudi, Bošnjaci, muslimani… Republika Srpska je za njih sinonim za zlo i jasno je da je ovde obračun muslimana sa nama hrišćanima. Oni ne žele da vide Republiku Srpsku", ocenio je on.

Prema njegovim rečima, muslimani od BiH žele da naprave svoju "oazu".

Naglasio je da je RS "u završnici svoje političke borbe i puta".

"Ovaj put ili će se Republika Srpska distancirati od Sarajeva, u traženju onoga što jeste njeno dejtonsko pravo, ili Republike Srpske zaista neće biti", ocenio je Dodik.

(Beta, 10.08.2025)