Vučević: Blokaderi odgovorni za svako nasilje

Beta pre 3 sata

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević negirao je da je danas bio na Limanu, gde su od jutros zabeleženi incidenti dok su pristalice vladajuće stranke farbali fasade na zgradama tog novosadskog naselja u trobojke.

On je u poruci objevljenoj na Instagramu naveo da je danas bio u poseti stranačkom kolegi i ministru za javna ulaganja Darku Glišiću, koji leži na intenzivnoj nezi KC Srbija nakon što je početkom nedelje doživeo moždani udar, a da "svako ko uveliča fotografiju (koje cirkulišu Viber grupama građana)" može da vidi da na Limanu nije bio on, kao i da on nije lično vodio akciju prebijanja građana tokom današnjeg dana.

Nekadašnji premijer, koji je podneo ostavku nakon što su pristalice SNS fizički napale studente koji su lepili nalepnice po Novom Sadu, kazao je da "blokaderi ponovo lažu i izvrću istinu", odnosno da su "blokaderi napali ljude koji ne žele da dozvole uništavanje srpskih trobojki, srpskih svetinja".

"Danas smo ponovo mogli da vidimo koliko blokaderi lažu i izvrću istinu... Oni su poslali ljude da napadnu decu i omladinu koji su se skupljali da vrate simbole (Srbije) - (lider Stranke slobode i pravde Dragan) Đilas, (bivši predsednik Srbije Boris) Tadić, (predsednik Demokratske stranke Srđan) Milivojević i ostali koji skoro devet meseci terorišu državu. Oni su direktno odgovorni za svako nasilje", izjavio je Vučević.

Vučević je dodao i da "ko ne voli srpsku zastavu može da bira neku drugu zastavu i neku drugu državu".

"Ponosni smo na Srbiju, na naš Novi Sad, nikada nećete moći da uništite srpsku zastavu, uvek ćemo je vratiti, ona je simbol slobode", kazao je savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja.

U novosadskom naselju Liman jutros je došlo do nekoliko incidenata prilikom masovnog iscrtavanja trobojki po fasadama zgrada.

Više stotina mladića, po svemu sudeći aktivisti SNS, okupilo se jutros kod zgrade Naftne industrije Srbije i Mosta slobode na Limanu, kao i kod okretnice gradskih autobusa kod Štranda, a zatim krenulo da iscrtava trobojke po fasadama.

U jednom momentu je došlo do incidenta preko puta OŠ "Jovan Popović", kada je mladić koji živi u zgradi na kojoj je crtana trobojka pokušao da po aktivistima prospe farbu, nakon čega je izbila tuča.

Današnja dešavanja je reakcija na jučerašnju akciju koju su organizovali stanovnici Limana 4, koji su prekrečili grafite, kao i delove fasada na kojima su pre četiri godine, preko noći, iscrtavane trobojke, kao i grafit-najavu izgradnje nove crkve na Limanu.

Kada su pristalice SNS, koje su imale ogromnu količinu farbe na raspolaganju, razišle nakon (nezakonitog) crtanja trobojki po ovom novosadskom naselju, stanovnici su svoje ulaze počeli da prefarbavaju u prethodnu boju.

(Beta, 10.08.2025)

Povezane vesti »

Tenzije u Novom Sadu: Građani kreče fasade nakon akcije SNS-a

Tenzije u Novom Sadu: Građani kreče fasade nakon akcije SNS-a

Serbian News Media pre 1 sat
Građani Limana: Ujedinjeni u akciji vraćanja fasada u prvobitno stanje, trobojke farbane protivzakonito

Građani Limana: Ujedinjeni u akciji vraćanja fasada u prvobitno stanje, trobojke farbane protivzakonito

Radio 021 pre 1 sat
Miloš Vučević odgovorio da li je danas bio na Limanu

Miloš Vučević odgovorio da li je danas bio na Limanu

Danas pre 3 sata
Vučević: Blokaderi odgovorni za svako nasilje

Vučević: Blokaderi odgovorni za svako nasilje

Radio sto plus pre 2 sata
Stotine mladića iscrtava trobojke na Limanu u Novom Sadu

Stotine mladića iscrtava trobojke na Limanu u Novom Sadu

Radio sto plus pre 3 sata
Vučević ispred ikone tvrdi da danas nije bio na Limanu: "Svako ko uveliča fotografiju videće da to nisam ja"

Vučević ispred ikone tvrdi da danas nije bio na Limanu: "Svako ko uveliča fotografiju videće da to nisam ja"

Radio 021 pre 2 sata
Predsednik SNS Miloš Vučević posetio Darka Glišića u bolnici

Predsednik SNS Miloš Vučević posetio Darka Glišića u bolnici

Serbian News Media pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Srpska napredna strankaSNSMiloš Vučević

Politika, najnovije vesti »

Đilas: Između Vučića i Šešelja razlike su u nijansama

Đilas: Između Vučića i Šešelja razlike su u nijansama

Danas pre 49 minuta
(VIDEO) Interventna blokirala ulaz u Bački Petrovac: Ljudi stižu u mesto preko atarskih puteva

(VIDEO) Interventna blokirala ulaz u Bački Petrovac: Ljudi stižu u mesto preko atarskih puteva

N1 Info pre 23 minuta
Protest u Bačkom Petrovcu: Raspoređen veliki broj pripadnika MUP

Protest u Bačkom Petrovcu: Raspoređen veliki broj pripadnika MUP

Blic pre 54 minuta
Tri osobe ubijene, više ranjenih u pucnjavi u Gnjilanu

Tri osobe ubijene, više ranjenih u pucnjavi u Gnjilanu

RTV pre 54 minuta
BLOG UŽIVO: Policija blokirala ulaz u Bački Petrovac, u Beogradu počelo okupljanje građana zbog ukidanja „dvojke“

BLOG UŽIVO: Policija blokirala ulaz u Bački Petrovac, u Beogradu počelo okupljanje građana zbog ukidanja „dvojke“

Nova pre 19 minuta