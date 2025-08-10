Vučević: Blokaderi odgovorni za svako nasilje

Beta pre 3 sata

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević negirao je da je danas bio na Limanu, gde su od jutros zabeleženi incidenti dok su pristalice vladajuće stranke farbali fasade na zgradama tog novosadskog naselja u trobojke.

On je u poruci objevljenoj na Instagramu naveo da je danas bio u poseti stranačkom kolegi i ministru za javna ulaganja Darku Glišiću, koji leži na intenzivnoj nezi KC Srbija nakon što je početkom nedelje doživeo moždani udar, a da "svako ko uveliča fotografiju (koje cirkulišu Viber grupama građana)" može da vidi da na Limanu nije bio on, kao i da on nije lično vodio akciju prebijanja građana tokom današnjeg dana.

Nekadašnji premijer, koji je podneo ostavku nakon što su pristalice SNS fizički napale studente koji su lepili nalepnice po Novom Sadu, kazao je da "blokaderi ponovo lažu i izvrću istinu", odnosno da su "blokaderi napali ljude koji ne žele da dozvole uništavanje srpskih trobojki, srpskih svetinja".

"Danas smo ponovo mogli da vidimo koliko blokaderi lažu i izvrću istinu... Oni su poslali ljude da napadnu decu i omladinu koji su se skupljali da vrate simbole (Srbije) - (lider Stranke slobode i pravde Dragan) Đilas, (bivši predsednik Srbije Boris) Tadić, (predsednik Demokratske stranke Srđan) Milivojević i ostali koji skoro devet meseci terorišu državu. Oni su direktno odgovorni za svako nasilje", izjavio je Vučević.

Vučević je dodao i da "ko ne voli srpsku zastavu može da bira neku drugu zastavu i neku drugu državu".

"Ponosni smo na Srbiju, na naš Novi Sad, nikada nećete moći da uništite srpsku zastavu, uvek ćemo je vratiti, ona je simbol slobode", kazao je savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja.

U novosadskom naselju Liman jutros je došlo do nekoliko incidenata prilikom masovnog iscrtavanja trobojki po fasadama zgrada.

Više stotina mladića, po svemu sudeći aktivisti SNS, okupilo se jutros kod zgrade Naftne industrije Srbije i Mosta slobode na Limanu, kao i kod okretnice gradskih autobusa kod Štranda, a zatim krenulo da iscrtava trobojke po fasadama.

U jednom momentu je došlo do incidenta preko puta OŠ "Jovan Popović", kada je mladić koji živi u zgradi na kojoj je crtana trobojka pokušao da po aktivistima prospe farbu, nakon čega je izbila tuča.

Današnja dešavanja je reakcija na jučerašnju akciju koju su organizovali stanovnici Limana 4, koji su prekrečili grafite, kao i delove fasada na kojima su pre četiri godine, preko noći, iscrtavane trobojke, kao i grafit-najavu izgradnje nove crkve na Limanu.

Kada su pristalice SNS, koje su imale ogromnu količinu farbe na raspolaganju, razišle nakon (nezakonitog) crtanja trobojki po ovom novosadskom naselju, stanovnici su svoje ulaze počeli da prefarbavaju u prethodnu boju.

