"Granice se ne menjaju silom": Evropski lideri stali uz Ukrajinu pred sastanak koji će odrediti budućnost Kijeva

Lideri Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Italije, Poljske, Finske, kao i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen naglasili su u zajedničkom saopštenju da ostaju privrženi principu da se međunarodno priznate granice u Ukrajini ne mogu menjati silom, a da trenutna linija razdvajanja treba da predstavlja polaznu tačku za pregovore.

Lideri su poručili da se "put ka miru" u Ukrajini ne može određivati bez učešća Kijeva, te da se pregovori mogu voditi isključivo u uslovima prekida vatre ili smanjenja neprijateljstava. - Uvereni smo da jedino sveobuhvatan pristup koji objedinjuje aktivnu diplomatiju, kontinuiranu podršku Ukrajini i pritisak na Rusku Federaciju da okonča rat može da donese rezultate - navodi se u zajedničkom saopštenju. Evropske zemlje, navodi se u saopštenju, izražavaju spremnost