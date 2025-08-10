Najbolji mladi trubač ovogodišnjeg Sabora u Guči Mladen Krstić iz Zagužanja

Blic pre 1 sat
Najbolji mladi trubač ovogodišnjeg Sabora u Guči Mladen Krstić iz Zagužanja

Drugi dan 64. Sabora trubača u Guči bio je rezervisan za nadmetanje mladih trubača i trubačkih orkestara.

Prema oceni stručnog žirija, za najboljeg mladog trubača ovogodišnjeg Sabora trubača u Guči izabran je Mladen Krstić iz Zagužanja, opština Surdulica. Drugopolasirani mladi trubač je Matija Stanisavljević, dok je treće mesto zauzeo Janko Varagić iz orkestra Dragačevski podmladak. Sa titulom najboljeg orkestra 64. Sabora trubača iz Guče odlazi orkestar Željka Bakterovića. Drugo mesto zauzeli su trubači trubačkog orkestra Davida Antioća iz Vlasotinca, dok je
