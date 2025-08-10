Svetska tržišta rastu! Investitori očekuju smanjenje kamata Fed-a: Poslovni rezultati dobri

Na Volstritu, glavni berzanski indeksi su prošle nedelje skočili, a S&P i Nasdaq su više nego nadoknadili gubitke iz prethodne nedelje, jer su se investitori fokusirali na pozitivne korporativne vesti i očekivanja da će Fed smanjiti kamatne stope u septembru, ignorišući dodatne američke tarife koje su stupile na snagu i neke nove koje su najavljene.

Industrijski prosek Dau Džonsa porastao je prošle nedelje za 1,4 procenta na 44.175 poena. Istovremeno, S&P 500 je skočio za 2,4 procenta na 6.389 poena, a Nasdaq za 3,9 procenata na 21.450 evra, oba su više nego nadoknadila gubitke od prošle nedelje. Nasdaq je sada na novom rekordnom maksimumu, a S&P 500 je blizu rekordnog maksimuma. Rast indeksa je predvođen skokom akcija kompanije Epl od 13 procenata nakon što je kompanija saopštila da planira da potroši oko 600