Uhapšena 3 muškarca zbog nedozvoljenog penjanja na Ajfelovu kulu: Jedan skočio padobranom

Pariska policija privela je trojicu muškaraca zbog nedozvoljenog penjanja na Ajfelov toranj.

Tri muškarca popela su se rano jutros na Ajfelovu kulu, nakon čega jedan od njih skočio padobranom sa tornja, a potom su sva trojica uhapšena zbog "neovlašćenog upada u zaštićeni ili registrovani objekat". Jutros oko 05.20 obezbeđenje Ajfelove kule prijavilo je policiji da se tri osobe penju na poznato parisko zdanje, prenose Žurnal di dimanš. Skoro jedan sat kasnije jedan od njih je skočio padobranom, a potom je bez incidenata priveden kada je sleteo na tlo.