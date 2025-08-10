Beogradska Hitna pomoć: Bez saobraćajnih nezgode, na javnom mestu alkohol i tuče

Danas pre 1 sat  |  Beta
Beogradska Hitna pomoć nije imala noćas poziva da interveniše zbog saobraćajnih udesa, ali je bilo dosta posla na javnom mestu, rečeno je u ovoj službi agenciji Beta.

Ukupno je u tom periodu intervenisala 128 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema. Toplotni talas je najviše smetao astmatičarima. Noć u Beogradu bez saobraćajnih nezgoda je retkost. Na javnom mestu, od ukupnog broja, bilo je 29 intervencija. Velikim delom zbog alkoholisanosti sugrađana, kako i biva vikendom, i tuča, koje su završile sa manjim povredama.
