Prva žrtva snažnog zemljotresa u Turskoj: Starija osoba poginula, više povređenih izvučeno iz ruševina

Euronews pre 24 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Prva žrtva snažnog zemljotresa u Turskoj: Starija osoba poginula, više povređenih izvučeno iz ruševina

U zemljotresu jačine 6,1 stepeni koji je večeras pogodio Tursku jedna osoba je izgubila život, saopštio je gradonačelnik Balikesira Ahmet Akin. "Jedan od naših starijih je izgubio život u ruševinama, ožalošćeni smo", naveo je Akin, prenose turski mediji.

Nakon jakog zemljotresa od 6,1 stepeni u Turskoj u 19.53, u okrugu Sindirgi u provinciji Balikesir, večeras je zabeleženo još 20 naknadnih potresa, saopštila je Agencija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Turske za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama (AFAD). Sergen Sezgin / AFP / Profimedia Na potrazi i spasavanju u regionu je angažovano 319 ljudi i 79 vozila. Do sada je primljeno 24 izveštaja o šteti, piše Haberler. Jedna zgrada se srušila u
