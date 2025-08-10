Trener Srđan Blagojević nema za čim da žali posle ubedljive pobede protiv Napretka

Euronews pre 44 minuta  |  Autor: Euronews.rs
Trener Srđan Blagojević nema za čim da žali posle ubedljive pobede protiv Napretka

Fenomenalna pobeda Partizana bila je tačno ono što je doktor prepisao pred revanš sa Hibernijanom uoči trećeg kola UEFA Lige konferencije.

U pitanju je 7:2 trijumf na gostovanju Napretku, što je jedan od najubedljivijih pobeda poslednjih godina. ⌛KRAJ: FK Napredak 2:7 FK Partizan ⚽️ J. Milošević ⚽️ B. Natho ⚽️⚽️ B. Kostić ⚽️⚽️ A. Kostić ⚽️ V. Đurđević pic.twitter.com/lFPG2CGNcO — FK Partizan (@FKPartizanBG) August 10, 2025 Bio je ovo sjajan performans kluba iz Humske, ne računajući 60 sekundi u kom su primili dva gola. Trener Srđan Blagojević imao je samo reči hvale za svoje izabranike, ali je ipak
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Od 2:1 do 2:3 za 120 sekundi! Novi Pazar izveo čudo u Nišu

Od 2:1 do 2:3 za 120 sekundi! Novi Pazar izveo čudo u Nišu

IndeksOnline pre 1 sat
Fudbaleri Novog Pazar bolji od Radničkog u Nišu

Fudbaleri Novog Pazar bolji od Radničkog u Nišu

Radio sto plus pre 1 sat
Odmah posle meča - Trener Napretka podneo ostavku tokom intervjua!

Odmah posle meča - Trener Napretka podneo ostavku tokom intervjua!

Sportske.net pre 54 minuta
Partizan ubedljiv protiv Napretka u Kruševcu

Partizan ubedljiv protiv Napretka u Kruševcu

Radio sto plus pre 34 minuta
Može i bez Ljajića: Neverovatan preokret Pazaraca u Nišu

Može i bez Ljajića: Neverovatan preokret Pazaraca u Nišu

Sport klub pre 1 sat
Partizan dominantan u Kruševcu – neverovatna „devetka“ i raspucani Kostići

Partizan dominantan u Kruševcu – neverovatna „devetka“ i raspucani Kostići

Sputnik pre 1 sat
Kakav preokret Pazaraca u Nišu!

Kakav preokret Pazaraca u Nišu!

Sportske.net pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalPartizanUEFATwitterFk Partizan

Regioni, najnovije vesti »

(Foto) Vozač golfa uleteo na gradsko šetalište u Čačku

(Foto) Vozač golfa uleteo na gradsko šetalište u Čačku

IndeksOnline pre 19 minuta
Meštanima Gradašnice treba pomoć u gašenju požara: Vatrogasno vozilo se pokvarilo

Meštanima Gradašnice treba pomoć u gašenju požara: Vatrogasno vozilo se pokvarilo

Rešetka pre 9 minuta
Go kao od majke rođen – šok u Kragujevcu: Muškarac juče šetao centrom grada, završio u policiji

Go kao od majke rođen – šok u Kragujevcu: Muškarac juče šetao centrom grada, završio u policiji

U centar pre 19 minuta
Od 2:1 do 2:3 za 120 sekundi! Novi Pazar izveo čudo u Nišu

Od 2:1 do 2:3 za 120 sekundi! Novi Pazar izveo čudo u Nišu

IndeksOnline pre 1 sat
Fudbaleri Novog Pazar bolji od Radničkog u Nišu

Fudbaleri Novog Pazar bolji od Radničkog u Nišu

Radio sto plus pre 1 sat