Snažan zemljotres u Turskoj! Potres jačine 6,1 stepeni po Rihteru, udar se osetio u Istanbulu! (video)

Potres se osetio i u Istanbulu i širom regiona Mramornog i Egejskog mora.

Epicentar zemljotresa u Turskoj bio je na dubini od 11 kilometara, 52 kilometra od grada Balikesira, preneo je TRT Haberler. Zemljotres je registrovan u 19.53 po lokalnom vremenu, a prema izjavama stanovnika, potres je bio jak i trajao je 10-20 sekundi. Još nema zvaničnih izveštaja o eventualnoj šteti i da li je bilo povređenih, prenosi Euronews pisanje Tanjuga. Kurir.rs