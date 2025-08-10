Pojačan saobraćaj i duža čekanja na graničnim prelazima Srbije ka Mađarskoj, Hrvatskoj i Bugarskoj

Naslovi.ai pre 1 sat

Intenzitet saobraćaja u Srbiji je pojačan ka Mađarskoj, Hrvatskoj i iz Bugarske, sa dužim čekanjima na pojedinim graničnim prelazima zbog radova i pojačanog saobraćaja.

Na graničnim prelazima Srbije ka Mađarskoj i Hrvatskoj, kao i iz pravca Bugarske i ka Severnoj Makedoniji, saobraćaj je pojačan, sa dužim čekanjima na izlazu iz zemlje, posebno na Batrovcima gde se čeka do četiri sata, dok je na Horgošu čekanje oko sat i po.

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorava na formiranje kolona na deonicama sa radovima, što može produžiti vreme putovanja. Na naplatnim rampama i za teretna vozila nema zadržavanja, dok putnička vozila na Preševu čekaju oko 20 minuta.

Vozačima se savetuje strpljenje i priprema za put, uključujući dovoljno vode i goriva, zbog visokih temperatura i usporenog saobraćaja na pojedinim mestima. Na graničnom prelazu Evzoni u Grčkoj zadržavanja su od sat i po do dva sata.