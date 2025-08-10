FOTO Salah udario na UEFA zbog ubistva „Palestinskog Pelea“: Više od 60 miliona ljudi videlo rečenicu koja je zaljuljala svet

Nova pre 20 minuta  |  Autor: Miodrag Dimitrijević
FOTO Salah udario na UEFA zbog ubistva „Palestinskog Pelea“: Više od 60 miliona ljudi videlo rečenicu koja je zaljuljala svet…

Mohamed Salah, fudbaler Liverpula, jednom rečenicom je prozvao UEFA i učinio da više od 60 miliona ljudi to vidi.

Naime, UEFA je objavila da je stradao Sulejman Al-Obeid kome je nadimak „Palestinski Pele“, ali nije objavila nikakve detalje. To je zasmetalo Salahu koji je odlučio da se oglasi jer mu je jasno da UEFA namerno ćuti ili bira stranu u sukobu Palestine i Izraela. Salah je zbog toga kratko napisao. „Možete li da nam kažete kako je poginuo, gde i zašto?“, postavio je pitanje Salah i to je videlo više od 60 miliona ljudi. Can you tell us how he died, where, and why?
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

"A ko ga je ubio?": Mohamed Salah prozvao UEFA zbog palestinskog Pelea, videlo 60 miliona

"A ko ga je ubio?": Mohamed Salah prozvao UEFA zbog palestinskog Pelea, videlo 60 miliona

Mondo pre 45 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalUEFALiverpulIzraelPalestina

Sport, najnovije vesti »

Kroz Kipar do prave forme – Srbija na novom testu pred Evrobasket (RTS1, 16.00)

Kroz Kipar do prave forme – Srbija na novom testu pred Evrobasket (RTS1, 16.00)

RTS pre 10 minuta
Sabalenka spasila 12 brejk lopti i pobedila Vondrušovu u Sinsinatiju

Sabalenka spasila 12 brejk lopti i pobedila Vondrušovu u Sinsinatiju

RTS pre 5 minuta
Majk i Nilikina na izlaznim vratima Partizana

Majk i Nilikina na izlaznim vratima Partizana

Sportski žurnal pre 0 minuta
"Zovite doktora, ali ne za mene": Uroš Medić pao, pa za 60 sekundi "uspavao" Gilberta u UFC

"Zovite doktora, ali ne za mene": Uroš Medić pao, pa za 60 sekundi "uspavao" Gilberta u UFC

Mondo pre 10 minuta
VIDEO Jokićeva magija raspametila stranog komentatora: Pogledajte poteze koji se masovno dele

VIDEO Jokićeva magija raspametila stranog komentatora: Pogledajte poteze koji se masovno dele

Nova pre 10 minuta