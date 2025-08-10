FOTO Salah udario na UEFA zbog ubistva „Palestinskog Pelea“: Više od 60 miliona ljudi videlo rečenicu koja je zaljuljala svet…

Mohamed Salah, fudbaler Liverpula, jednom rečenicom je prozvao UEFA i učinio da više od 60 miliona ljudi to vidi.

Naime, UEFA je objavila da je stradao Sulejman Al-Obeid kome je nadimak „Palestinski Pele“, ali nije objavila nikakve detalje. To je zasmetalo Salahu koji je odlučio da se oglasi jer mu je jasno da UEFA namerno ćuti ili bira stranu u sukobu Palestine i Izraela. Salah je zbog toga kratko napisao. „Možete li da nam kažete kako je poginuo, gde i zašto?“, postavio je pitanje Salah i to je videlo više od 60 miliona ljudi. Can you tell us how he died, where, and why?